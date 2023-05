Roma, decine di famiglie senza gas in Via della Tenuta di Torrenova da ieri sera: in corso la riparazione del guasto (FOTO)

Fuga di gas da ieri sera nel plesso popolare di Via della Tenuta di Torrenova 120. Sembrano non aver pace oramai gli inquilini degli stabili ex Isveur che oltre alle problematiche più volte segnalate – come per quanto riguarda le ingenti infiltrazioni proveniente dai terrazzi – in queste ore sono costretti a fronteggiare un altro grave disservizio, quello della chiusura del gas avvenuta ieri sera a scopo precauzionale per un guasto. In questo momento, mentre scriviamo, sono corso le operazioni di ripristino da parte dei tecnici e degli operai: la speranza è che si possa giungere alla risoluzione del problema quanto prima.

Problemi alle palazzine ex Isveur del Comune di Roma

“Pochi giorni fa sempre gli stessi inquilini del civico 120, hanno pagato una quota per lo sfalcio dell’erba dei giardini che oramai anch’essa raggiungeva oltre 1,5mt di altezza, dove i bambini non potevano giocare in quelle condizioni”, ci dice Massimiliano Scermino dell’Ass. Ra.di.ci. “Oggi è toccato al guasto con il gas, ma non dimentichiamoci tutte le problematiche che da mesi, purtroppo inascoltati, continuiamo a segnalare. E questo ci fa ulteriormente preoccupare sullo stato di abbandono degli alloggi di proprietà di Roma Capitale”, conclude il portavoce.

Roma, albero precipita in strada: chiusa via di Torrenova (ilcorrieredellacitta.com)

Le ultime segnalazioni

L’ultima segnalazione risale allo scorso aprile. Il tema, non l’unico ma tra i più pressanti, riguardava per l’appunto quello delle infiltrazioni d’acqua nel palazzo, sfociate, in alcuni casi, nel distacco di alcuni pezzi di intonaco. Segnalazioni analoghe, anche attraverso le pagine del nostro giornale, erano state avanzate anche a gennaio e a dicembre 2022 purtroppo senza esito fin qui. Ricordiamo che in alcuni casi parliamo anche di alcune situazioni estremamente delicate dato che in questi appartamenti vivono persone con invalidità al 100% oppure con l’ossigeno terapia h24.