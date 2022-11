Roma, dedicata a Marta Russo un’aula della Sapienza

Roma. È stata dedicata a Marta Russo una aula dell’Università La Sapienza. La ragazza studiava giurisprudenza e il 9 maggio del 1997 perse tragicamente la vita, a soli 22 anni, proprio mentre era all’interno della città universitaria. L’inaugurazione dell’aula a lei dedicata è avvenuta lo scorso 17 novembre in occasione della Giornata internazionale degli studenti.

L’aula che si trova nell’edificio di Farmacologia, farmacia e medicina si chiama: ‘Spazio Studio Marta Russo’. Lo spazio è stato sottratto ad un passato di utilizzi a non beneficio della comunità mentre adesso, dopo il restyling, lo ‘Spazio Studi’ viene riconsegnato agli studenti dell’Ateneo. Oltre a tavole, sedie e tutto il necessario per rendere comoda la postazione, nello spazio studio sono presenti dispositivi digitali ottenuti grazie ai fondi del ‘Progetto Welfare Studentesco universitario’ e messi a disposizione dalla Regione Lazio attraverso l’Ente Regionale per il diritto allo studio. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti i familiari di Marta Russo, il prorettore vicario, la direttrice generale Simonetta Ranalli, il presidente della facoltà di Giurisprudenza Oliviero Diliberto, il prorettore alla quarta missione e ai rapporti con la comunità studentesca Fabio Lucidi, i neo eletti rappresentanti degli studenti ed, ovviamente, la rettrice de La Sapienza Antonella Polimeni.