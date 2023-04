Roma, degrado alla stazione Termini: al via lo sgombero della Polizia

Roma. Effettuato questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale lo sgombero dell’area adiacente alla stazione Termini, nella zona di Castro Pretorio. Via tendoni, baracche, accampamenti di fortuna ed occupanti anche se rispetto a quest’ultimi le identificazioni sono ancora in corso. Degrado ed abbandono da diverso tempo caratterizzavano l’area che oggi è stata completamente ripulita.

Lo sgombero questa mattina in zona Castro Pretorio

Un lavoro congiunto quello effettuato questa mattina dagli uomini della polizia locale e della polizia di stato che hanno dato una nuova vita all’area compresa tra la stazione Termini e Castro Pretorio. Le operazioni delle forze dell’ordine sono avvenute intorno alle 10 ed hanno riguardato le seguenti strade: via Marsala, Porta San Lorenzo e via Masaniello. Rimossi dagli agenti tendoni, baracche, sporcizia di vario genere, nonché diverse le persone che sono state fatte allontanare. Rispetto a quest’ultime non si conosce il numero preciso in quanto sono in corso le identificazioni.

Il blitz a San Basilio

Non è la prima volta che si verificano simili episodi. Infatti, solo poche settimane fa a finire sotto la lente di ingrandimento della Polizia Locale e di Stato alcuni appartamenti nel quartiere di San Basilio ed in particolare in via Senigallia e in via Cingoli. Le operazioni delle forze dell’ordine sono avvenute di buon mattino, intorno alle 6.30. In questa circostanza due case di proprietà dell’Ater erano state occupate abusivamente e all’interno degli immobili sono state trovate due donne italiane, rispettivamente di 42 e 27 anni, fatte poi allontanare.