Roma, disegnato questa notte il murales in ricordo di Antonio De Falchi

‘Immortale il tuo viso, Antonio ci piace immaginarti così…i tuoi ultras’. Queste le parole che fanno da sfondo al murales dedicato ad Antonio De Falchi. Un omaggio per ricordare il giovane tifoso, venuto a mancare il 4 giugno del 1989 prima del match Milan Roma.

Antonio De Falchi: il suo ricordo passa (anche) attraverso un murales

A distanza di 33 anni il suo ricordo vive nella città e in questa giornata speciale i tifosi non hanno voluto far mancare il loro affetto e lo loro vicinanza. Se nessun gesto potrà mai far tornare in vita il ragazzo, si può omaggiarne la memoria con gesti altamente evocativi. Ed è proprio quello che è accaduto ieri sera nel quartiere di Torre Maura.

Il murales in ricordo di Antonio De Falchi è stato disegnato proprio ieri e, sempre nella stessa notte, sono stati circa 50 i tifosi che si sono radunati al capolinea Atac di Torre Maura per rendere omaggio al giovane tifoso giallorosso.

I commenti sui social

Un ricordo a suon di striscioni, cori e fumogeni. Poi lo splendido murales, segno tangibile che la presenza di Antonio De Falchi rimarrà viva nel cuore di molti.

Le immagini del disegno in suo onore hanno fatto subito il giro del web e un simile atto commemorativo non è passato certamente inosservato. Numerosi infatti i commenti che in queste ore si stanno avvicendando sui social, segnale dell’incredibile forza che un gesto così sentito può regalare.