Roma, distratto dal cellulare non vede l’alt dei Carabinieri: poi scappa e si schianta, era drogato e ubriaco

Drogato, ubriaco e distratto dal cellulare alla guida. Non si è fatto mancare proprio nulla il ragazzo fermato nel weekend al termine di un rocambolesco inseguimento tra le vie dell’Eur e dintorni. Inseguimento peraltro terminato con lo schianto della vettura che, a causa dell’elevata velocità, ha impattato contro la rotonda di Piazza Hazon, al Torrino. Per il giovane, di 23 anni, rimasto miracolosamente illeso, è scattato immediatamente l’arresto.

Inseguimento tra l’Eur e il Torrino, ubriaco e drogato alla guida: 23enne in fuga dai Carabinieri

Nello specifico, i Carabinieri Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma, poco prima, avevano intimato l’alt ad un’utilitaria. Doveva essere un normale controllo ma il 23enne romano “ha tirato dritto” come se nulla fosse. Il motivo? Era distratto dall’utilizzo dello smartphone. Non solo. Una volta accortosi dei militari, anziché fermarsi ha pensato bene di fuggire innescando un inseguimento rocambolesco e pericolosissimo tra le vie dei quartieri d’ingresso a Roma.

L’incidente in Piazza Hazon

La sua folle corse si è fermata soltanto dopo circa 5 chilometri, tra manovre spericolate e sterzate improvvise per cercare di seminare i motociclisti dei Carabinieri. Alla fine però il fuggitivo si è dovuto arrendere ma non certo per sua iniziativa: no, il 23enne si è fermato soltanto perché non è riuscito ad evitare la rotonda di Piazza Hazon.

Arrestato

Il 23enne, rimasto illeso dopo l’urto, è stato quindi raggiunto dai Carabinieri e dal personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale per sottoporlo ad esami ematici. L’uomo è risultato positivo a droga e alcol ed è stato arrestato, poiché gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata.

I controlli dei Carabinieri all’Eur

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di controlli predisposto nel fine settimana appena trascorso dai Carabinieri del Gruppo di Roma all’EUR. Complessivamente il risultato delle attività è di una persona arrestata – il 23enne sopra riportato – e di due denunciate, con 120 veicoli e 197 persone controllate. Elevate sanzioni ai sensi del codice della strada, per un totale di circa 3.300 euro; tre le patenti di guida ritirate e altrettanti veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

