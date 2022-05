Roma diventa ‘La città della Pizza’: 60 maestri pizzaioli per due giorni all’insegna del gusto, tutte le info

Pizza. Una parola che mette d’accordo tutti. Quando arriva a casa, al centro della tavola, nessuno può resistere. In grado di far sparire i malumori e svoltare una giornata andata non benissimo. Chi può non amare la pizza? Probabilmente insieme alla pasta è il piatto preferito dalla maggior parte degli italiani. E se vi dicessimo che Roma per qualche giorno diventerà “La città della Pizza”? Sì, doveste crederci. Ecco tutte le informazioni.

Leggi anche: Premio Anna Magnani, da Leo Gassman a Franco Nero, passando da Edoardo Leo e Laura Chiatti: un successo l’8ª edizione

Roma, “La città della Pizza”: Dove e quando

L’evento sarà al Parco Tor di Quinto, zona Ponte Milvio, il 28 e il 29 Maggio. L’ingresso è completamente gratuito. Si potranno assaggiare le pizze più buone d’Italia scegliendo tra oltre 45 ricette, dalle più tradizionali a quelle più creative. Ci saranno inoltre tanti laboratori gratuiti in cui si potrà imparare a fare la pizza.

Chi parteciperà, come funziona

Parteciperanno 60 maestri pizzaioli. Presenteranno tutte le tradizioni della pizza: napoletana, all’italiana, romana, a degustazione, fritta, al taglio, senza glutine. Ecco alcuni pizzaioli:

Daniele Vaccarella (Pizzeria Braciera Palermo)

Samy El Sabawi (Pizzeria A Rota, Roma)

Salvatore Gatta (Pizzeria Fandagno, Potenza)

Petra Antolini (Pizzeria Settimo Cielo, Verona)

Giancarlo Casa (Pizzeria La Gatta Mangiona, Roma)

Nausica Ronca (Pizzeria Nonna Nannina, Salerno)

Andrea Renzi (Pizzeria La Mangiatoia, Roma)

Daniele Donatelli (Pizzeria 3011, Verona)

Jacopo Mercurio (Pizzeria 180grammi, Roma)

Mirko Rizzo (Nando in Pizzeria – L’Elementare, Roma)

Luca Belliscioni (Stacce Pizza al taglio, Roma)

Ivano Veccia (Qvinto, Roma)

Qui tutte le altre informazioni degli altri pizzaioli