”Se non mi paghi, ti distruggo l’auto!”: donna minacciata dal parcheggiatore abusivo

Roma. Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che promettono di monitorare l’auto ma che, invece, in assenza di un compenso da loro giudicato adeguato minacciano di distruggerla, è ormai dilagante nella Capitale. Sono molteplici le segnalazioni che proprio negli ultimi tempi confermano come il fenomeno stia progressivamente sfuggendo di mano.

Il problema dei parcheggiatori abusivi a Roma

Li si trova in ogni angolo e tentano in tutti i modi di accaparrarsi i clienti che parcheggiano per le strade capitoline con fare gentile, disponibile e alla mano. Tutto questo finché si decide di assecondare le loro richieste e accettare il loro ”servizio”.

Se, invece, si optasse per non pagare o per non farsi assistere, ecco che lì scatta qualcosa.

Donna minacciata dall’abusivo all’Esquilino

Una delle tante difficoltà di ordine pubblico che i cittadini di Roma sono costretti a subire. Sono in molti, però, anche quelli che non si fanno remore e decidono di denunciare. Come nell’ultimo caso in via delle Sette Sale, in zona Esquilino, lunedì scorso, 5 settembre. Qui, un 52enne di origine straniera, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Esquilino con l’accusa di tentata estorsione.

”Paga o no ritrovi l’auto”

”Devi pagare, o non troverai più la macchina”. Questo pressappoco il senso delle sue minacce, così come in generale il messaggio che lasciano intendere i parcheggiatori abusivi quando ci si rifiuta di prestare loro attenzione o di usufruire dei loro servigi. La vittima, questa volta, era una donna che aveva appena parcheggiato ma che non si è lasciata scoraggiare dalle minacce, chiamando subito la Polizia.

La dinamica di lunedì 5 settembre

Dunque la cosa è andata così: nella mattina di lunedì scorso, 5 settembre, intorno alle 9.00 la donna aveva deciso di posteggiare la sua auto in un parcheggio che si trova a pochi passi dalla Caritas in quella zona. All’uscita dall’auto la donna si accorge di non essere totalmente sola in quel parcheggio. All’improvviso, infatti, i presentimenti diventano realtà perché da un angolo sbuca un uomo che inizia a guardarla con l’intenzione di parlarle. Un parcheggiatore che le offre il suo ”servizio” di buon’ora.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La donna, però, non vuole pagare né tantomeno qualcuno che gironzoli intorno alla sua auto e si rifiuta di ascoltarlo. A quel punto, però, arriva la minaccia: l’uomo le dice che se non pagherà non ritroverà la sua auto come prima. Ma lei, non demorde, e decide di chiamare la Polizia per mettere fine alla vicenda incresciosa. Dopo qualche minuto, infatti, gli agenti del commissariato Esquilino, intervenuti sul posto, hanno arrestato l’uomo e posto fine alle sue incursione in quell’area.