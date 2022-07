Parcheggiatori abusivi al Circo Massimo: sanzioni per 5mila euro, nei guai 4 persone

Roma. Con l’arrivo dell’estate sono riprese le manifestazioni e gli eventi, concerti compresi. Purtroppo però anche in queste circostanze di festa, i furbetti che approfittano della situazione non mancano. È il caso di 4 persone, fermate e sanzionate, in occasione del concerto che si è svolto questo fine settimana al Circo Massimo.

Parcheggiatori abusivi al Circo Massimo: i controlli degli agenti

Nell’ambito del rafforzato servizio di vigilanza della Polizia Locale di Roma Capitale proprio in occasione di questi grandi eventi, gli agenti hanno fermato e sanzionato 4 persone a seguito dell’ultimo concerto di questo fine settimana tenutosi al Circo Massimo. Qui le pattuglie del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno fermato ed identificato 4 persone (2 italiani e 2 stranieri) dedite all’attività di parcheggiatori abusivi.

Sanzioni per 5mila euro

Nei loro confronti gli agenti, diretti dal Vice Comandante Dott. Maurizio Maggi, hanno proceduto con il sequestro dei proventi dell’azione illecita, elevando sanzioni per un ammontare di circa 5mila euro. Inoltre, a carico di uno dei fermati — sempre dopo gli accertamenti svoli — è emersa una nota di rintraccio emessa dalla Polizia di Stato per aver commesso alcuni reati legati alla ricettazione.