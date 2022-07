Roma, sold out al Circo Massimo per Ultimo: 70mila persone cantano emozionate, tra loro anche giovanissimi (VIDEO e FOTO)

Una serata da brividi, ricca di emozioni e di poesia quella che ieri il cantautore romano Ultimo ha regalato ai propri fan. Un concerto, il suo, che sembrava non arrivare mai e che ieri è letteralmente esploso all’insegna di una serata calorosa ed emozionante. D’altronde il suo meritato successo è fuori discussione, come testimonia una musica, la sua, che nutre l’anima, fatta di parole toccanti e reali, in grado di descrivere anche la quotidianità più profonda.

Tutto esaurito ieri per Ultimo al Circo Massimo

Una caldissima accoglienza quella riservata ieri dai fan. Ad attendere Ultimo al Circo Massimo c’erano infatti la bellezza di 70mila persone. Una musica trasversale quella del 26enne romano, che unisce e scalda il cuore di grandi e piccini, Al Circo Massimo ieri non c’erano infatti solo ragazzi ma anche dei ‘baby fan’, la cui età andava dai 12 agli 8 anni. Un pubblico davvero eterogeneo quello che ieri ha accolto e poi acclamato il cantautore: ragazzi, ragazze, fidanzati, famiglie ma anche Vip (Mara Venier, Manuel Bortuzzo) e istituzioni (Alessandro Onorato, assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi). Tutti accumunati dalla medesima, forte passione per il promettente ragazzo.

ll tour

Un concerto emozionante e toccante, dove il cantautore ha dato voce agli ‘ultimi’ di Roma, a coloro che troppo spesso non ce l’hanno e forse sta proprio qui il segreto del suo successo.

Quella di ieri era la 13esima tappa del suo tour estivo negli stadi e i numeri parlano da soli: 550mila i biglietti venduti, 15 le date e 11 sold out. Un tripudio di tangibili emozioni quello che ha caratterizzato ogni esibizione ma che ieri a Roma aveva un’ulteriore marcia in più. Ultimo è di origini romane, precisamente del quartiere di San Basilio, e la serata di ieri per lui era un po’ come stare a casa, ritrovarsi nel proprio luogo sicuro, accogliente, amorevole e da lì cominciare una gran bella ed emozionante festa.