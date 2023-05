Roma, donna travolta da un furgone in Via di Valle Melaina: è grave, strada chiusa

Grave incidente ieri pomeriggio a Roma in Via di Valle Melaina dove una donna è stata travolta da un furgone. E’ successo poco dopo le 17.00. Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale unitamente agli operatori del 118. Gravi, al momento del soccorso, le condizioni del pedone: si tratta di una donna di 68 anni ucraina portata d’urgenza all’Ospedale Pertini. Ad investirla un furgoncino Renault Trafic.

Donna investita ieri 11 maggio a Roma vicino a Piazzale Jonio

L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 69 di Via di Valle Melaina, proprio di fronte al centro estetico. Alla guida del mezzo un uomo di 40 anni, italiano, che si è fermato a prestare soccorso. Il conducente, come da prassi, è stato sottoposto ai test alcolemici risultando negativo. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è avvenuto l’impatto ma chiaramente saranno ora gli accertamenti condotti dai caschi bianchi a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Strada chiusa

Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi Via di Valle Melaina è stata chiusa al traffico da Via di Monte Cervialto fino a Piazzale Jonio. I mezzi Atac sono stati fatti deviare in percorsi alternativi. Ingenti le ripercussioni alla viabilità a causa dell’incidente.

Le condizioni del pedone investito

La notizia dell’investimento della donna si è rapidamente diffusa nelle chat e nei gruppi social di quartiere. Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, al momento, la 68enne risulta ricoverata presso l’Ospedale Sandro Pertini. Le sue condizioni restano gravi. Ulteriori aggiornamenti seguiranno, nel caso, in giornata.

