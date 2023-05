Lavinia, investita a 16 mesi fuori dall’asilo: attesa per la sentenza

Il caso di Lavinia, la bimba investita cinque anni fa nel piazzale dell’asilo a Velletri, si avvia verso la sentenza. La questione giudiziaria è tornata in aula dopo aver subito quattro mesi di arresto per legittimo impedimento, per il parto di una delle due imputate. La piccola, aveva solo 16 mesi quando è stata investita dall’auto della mamma di un bimbo della scuola, e da allora si trova in stato vegetativo.

Due persone a processo per quanto accaduto alla piccola Lavinia

Due le donne a processo per la tragedia: la donna alla guida della macchina che ha travolto la piccina, accusata di lesioni colpose gravissime e la maestra che aveva in custodia Lavinia, accusata di abbandono di minore. Per le due imputate si va verso il pronunciamento del giudice, nell’udienza fissata per il prossimo 19 giugno.

Da gennaio il processo si era fermato, almeno fino ad oggi, lunedì 8 maggio, quando il caso della bimba, oggi di 6 anni, è tornato sul banco del giudice Eleonora Panzironi. Una sessione nella quale la difesa delle due donne ha avanzato una serie di richieste: una nuova perizia sull’incidente, l’audizione di una bimba presente al momento dei fatti e un confronto testimoniale.

Il magistrato ha rigettato le istanze della difesa ed è pronto a pronunciare sentenza

Tutte istanze che il magistrato ha rigettato. Una posizione quest’ultima che attesta come il giudice abbia già un’idea chiara di quanto accaduto in quella maledetta giornata nel parcheggio dell’asilo in cui si trovava Lavinia. Si resta, ora, in attesa del pronunciamento che potrebbe avvenire o nel corso della prossima udienza fissata per giugno, o nell’udienza immediatamente successiva.

Una storia agghiacciante quella di Lavinia, la piccina di soli 16 mesi che il 7 agosto del 2018 nell’area di sosta dell’asilo è stata travolta da una Bmw. Subito la bimba è stata trasportata al Bambino Gesù in condizioni disperate, tanto che i sanitari prospettarono un massimo di 48 ore di sopravvivenza o che sarebbe rimasta in stato vegetativo, proprio come accaduto, purtroppo.