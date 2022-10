Dramma a Roma: ragazzo di 26 anni si suicida lanciandosi dal cornicione

Roma. Un risveglio agghiacciante per il quartiere di Casal Bruciato, nel quadrante est della Capitale: un ragazzo di soli 26 anni ha deciso di porre fine alla sua vita nella serata di ieri, mentre si trovava in una palazzina in via Crispoli. Si è suicidato lanciandosi dal cornicione del palazzo. L’impatto con il suolo gli è risultato fatale, ha perso la vita sul colpo. Una scossa improvvisa, che ha colpito tutti i residenti, la maggior parte dei quali conoscevano la giovane vittima.

Ragazzo di 26 anni si suicida a Casal Bruciato

Il gesto estremo è stato compiuto ieri, martedì 11 ottobre, in Via dei Crispolti. La segnalazione è arrivata alla Polizia di Stato nella serata di ieri, intorno alle 23.00 circa, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto, il tutto era già compiuto: il ragazzo, 26enne, pare si sia lanciato fuori dalla finestra della sua abitazione, morendo sul colpo. Da quanto risulta, il giovane non abitava nella palazzina dalla quale è caduto.

Tragedia per il quartiere

Una tragedia assoluta, che non ha mancato di suscitare un enorme sconforto in tutto il quartiere, soprattutto in coloro che ogni giorno lo vedevano passare di lì. Gli agenti sono rimasti sul posto per quante tempo per effettuare gli opportuni rilievi, ma pare che sulla volontarietà del gesto da parte del ragazzo non ci sia nessun dubbio.