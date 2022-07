Roma, dramma nella notte: fiamme nella villetta, mamma e figlio trovati morti

Tragedia a Roma nel cuore della notte dove in un incendio hanno perso la vita madre e figlio. Ad andare a fuoco è stata una villetta in Via degli Estensi al civico 42. I corpi senza vita sono stati trovati durante le operazioni di spegnimento.

Due morti nell’incendio in villa a Roma

L’allarme è scattato intorno alle 2.45. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Purtroppo però per le due persone all’interno, madre e figlio, non c’è stato nulla da fare dato che, come detto, sono state trovate morte nel corso dell’intervento. Sul posto presenti le Forze dell’Ordine e i sanitari del 118.

Foto di repertorio