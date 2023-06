Roma, droga nascosta in auto e negli slip: nei guai 3 persone, controlli a tappeto della Polizia

Roma. Auto usate per trasportare droga, abilmente nascosta nella scocca o tra i sedili, stupefacente nascosto negli slip, questi alcuni degli stratagemmi – oltre a nascondigli più o meno ingegnosi- usati dagli spacciatori che sono stati abilmente smascherati dagli agenti della polizia di stato nel corso di alcune specifiche verifiche. In particolare, a finire nel mirino degli agenti i quartieri di Cortina d’Ampezzo, Giardinetti e l’Esquilino.

I controlli della polizia e l’hashish nascosto tra i sedili (ma non solo)

Una pattuglia in borghese del distretto Ponte Milvio in una delle piccole vie del comprensorio di Cortina d’Ampezzo, ha controllato 2 uomini, uno di 23 e l’altro di 39 anni, a bordo di una vecchia utilitaria. I poliziotti, sentendo il tipico odore acre dei cannabinoidi, hanno approfondito l’accertamento ed hanno trovato subito mezzo panetto di hashish nascosto tra i sedili. Dopo un’attenta ricerca, sotto la scocca della macchina, hanno trovato 3 scatole di metallo calamitate alla carrozzeria, dove erano celati 40 grammi di cocaina. I 2, ai quali sono stati anche sequestrati più di 400 euro in contanti, sono stati arrestati perché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga nascosta sotto il tappetino

Meno ingegnoso il sistema usato dal 39enne fermato dagli investigatori del Distretto San Basilio: l’uomo, per spostare impunemente la droga da un’attività commerciale al punto di incontro con 2 complici di 58 e 47 anni, aveva riposto sotto a un tappetino un etto di cosiddetto “fumo”. Ignaro di essere seguito dai poliziotti ha fatto tranquillamente la consegna ma, subito dopo, lui e gli altri 2 uomini sono stati fermati. Gli agenti hanno poi svolto una serie di perquisizioni e nell’attività commerciale del 39enne sono stati trovati e sequestrati altri 4 panetti di hashish e poco meno di 90 grammi di cocaina. Al termine degli accertamenti tutte le persone fermate sono state arrestate perché gravemente indiziate di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

Cocaina negli slip

Classico invece il nascondiglio usato da un 47enne arrestato dai poliziotti del commissariato esquilino. Lo stesso, in via Principe Amedeo, convinto di non essere osservato, avrebbe venduto una dose di cocaina, estraendola dal suo slip. Fermato dagli agenti è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Per tutti gli arresti sopra descritti la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida delle misure pre-cautelari adottate dalla Polizia di Stato.