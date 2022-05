Roma, ecco la nuova maglia della stagione 2022/23: i tifosi impazziscono (FOTO)

Si, sa, il calcio è uno sport che appassiona. Bambini, ragazzi, adulti: nessuno esente dalla sana passione per la propria squadra. Non sono certo da meno i tifosi dell’AS Roma, nelle ultime letteralmente impazziti in vista delle prime indiscrezioni su come sarà la divisa Home della squadra per la prossima stagione.

Nuova maglia dell’AS Roma: l’anteprima

Il sito specializzato Footy Headlines mostra come potrebbe essere la nuova maglietta. L’inspirazione arriva dalla divisa del Red Bull Bragantino — modello peraltro — ripreso da New Balance per altri top club nelle stagioni precedenti. Come mostrano le foto, nella nuova maglietta della Roma i classici colori della squadra sono sapientemente intrecciati in un motivo sottile. Il noto stemma si trova invece nel colletto in giallo, tono cromatico che caratterizza anche i polsini.