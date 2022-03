Roma, effettuavano la crioterapia in palestre e centri benessere senza autorizzazione: multe e sequestri

Pelle soda e liscia, dimagrimento assicurato e prezzi competitivi. Queste le allettanti proposte che venivano pubblicizzate in alcune note palestre e centri benessere di Roma, dove venivano effettuate attività medicali di crioterapia. All’interno delle strutture, appunto semplici palestre o centri benessere, avevano le cabine di crioterapia medicale, ma senza aver mai aver ricevuto alcuna autorizzazione.

Mancava infatti il prescritto titolo abilitativo rilasciato dalla Regione Lazio per poter operare. Per questo motivo i carabinieri del Nas di Roma, all’interno di alcuni specifici servizi, hanno verificato palestre e centri benessere che pubblicizzavano proprio questo tipo di attività. I titolari dei centri e delle palestre sono stati sanzionati e le cabine poste sotto sequestro.

Multe salate e sequestri

La crioterapia medica è un metodo di cura che viene utilizzato per la prevenzione e la riabilitazione delle malattie cronico-degenerative e degli stati infiammatori. Pertanto, è obbligatorio che l’utilizzo delle tecniche crioterapiche debba essere effettuato esclusivamente da personale medico specializzato che opera in strutture qualificate. Sono stati posti i sigilli a sei criocamere, per un valore complessivo di 180mila euro. Le multe fatte dai carabinieri del NAS invece ammontano a 72mila euro.

