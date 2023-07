Ennesimo furto su un bus Atac. Nei pressi della stazione Termini, sulla linea 64, una turista spagnola è stata derubata da un ladro, che le ha sottratto il portafoglio. La donna si è rivolta agli agenti di polizia: gli agenti hanno fermato la corsa, sono saliti sul bus e hanno arrestato l’uomo, ancora in possesso del corpo del reato. Il fatto è avvenuto a Roma venerdì 15 luglio 2023.

Turista spagnola derubata sul bus 64 a Termini: i poliziotti arrestano l’autore del furto

Gli agenti della Polizia di Stato dell’XI distretto San Paolo, durante un servizio improntato sulla prevenzione e sul contrasto dei reati in genere, sono stati avvicinati da una donna di origini spagnole. La turista, che era in vacanza a Roma, era stata appena derubata del portafoglio contenente i propri documenti e la somma di 150 euro, mentre viaggiava sull’autobus della linea 64. Il furto è avvenuto nei pressi della stazione Termini. I poliziotti, ricevute le descrizioni dell’autore del furto, hanno fermato l’autobus che nel frattempo proseguiva la corsa. A bordo vi era ancora l’uomo appena descritto dalla vittima. Il signore, un cittadino romeno di 43 anni, controllato dagli agenti è stato trovato in possesso del portafoglio precedentemente sottratto alla donna. Alla fine degli accertamenti il soggetto è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di furto con destrezza.

Il precedente: giovane rom ‘manolesta’ massacrata sul bus Ostia-Torvaianica

Non è chiaramente la prima volta che avviene un furto su un bus o su un mezzo pubblico. Lo scorso 9 luglio a Torvaianica, a bordo di un bus Atac della linea 07, la linea che va da Ostia a Campo Ascolano, una giovane rom ha tentato di derubare un uomo. Le immagini sono state ripresa da un video. Si vede il derubato che afferra la giovane, la butta a terra e inizia a picchiarla. Prima i calci, poi la prende per i capelli. Un ragazzo, vedendo la scena, prova a fermarlo, ma l’uomo è una furia. Anche una donna timidamente prova a intervenire.