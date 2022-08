Roma, entra nell’auto di uno sconosciuto: prima lo picchia poi lo deruba

È salito nell’auto di uno sconosciuto e ha tentato di derubarlo in pieno giorno. È successo a Porta Pia, sulla via Nomentana nella giornata di ieri alle 12:00.

Il tentato furto e l’aggressione in pieno giorno

L’uomo, un finlandese di 26 anni, è stato notato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Pia mentre si introduceva all’interno del veicolo. Una volta dentro ha iniziato a colpire il conducente.

Prima ha tentato di sfilargli le chiavi del mezzo per prendere il controllo del veicolo, poi alla sua reazione, lo ha afferrato per il collo e ha tentato di rubargli l’orologio che indossava e il portafoglio custodito nella giacca, posizionata sul sedile posteriore.

La vittima, visitata dai sanitari del 118, ha riportato traumi e graffi vari da colluttazione.

Lo arrestano, poi lo rilasciano: commette un altro reato

I poliziotti sono riusciti a bloccare il 26enne all’interno del veicolo, malgrado la forte resistenza dello stesso. È stato accompagnato negli uffici di polizia e arrestato per tentata rapina. Successivamente però è stato rimesso in libertà.

Dopo poche ore, però, il ragazzo ha commesso un altro reato ed è stato arrestato per la seconda volta in 24 ore con l’accusa di tentato furto in abitazione.