Roma: entra nelle auto ferme allo stop, paura tra gli automobilisti: “Ero con mia nipote quando ha aperto lo sportello”

Ha tentato di entrare nelle auto ferme allo stop gettando nel panico gli automobilisti. Paura domenica scorsa intorno a mezzogiorno in zona Romanina dove uno squilibrato ha cercato di introdursi nei veicoli che transitavano lungo la strada. Fino a quando l’intervento della Polizia non ha messo fine al suo folle comportamento.

Entrava nelle auto in transito in Via Bernardino Alimena

Il tutto è successo lungo Via Bernardino Alimena, in corrispondenza di un incrocio. Tra le persone coinvolte nel surreale episodio anche un nonno e la sua nipotina che all’improvviso si sono visti spalancare la portiera. E come loro altri automobilisti come detto.

Nessun aggressione

Nonostante lo spavento, più che comprensibile, nessuno sarebbe stato però aggredito. Tanto che nei confronti dell’uomo non è stata sporta alcuna denuncia.

Problemi psichici

Una volta fermato del resto è emerso come quest’individuo, le cui generalità non sono state rese note, soffrisse di alcuni problemi psichici. Per questo, a margine dell’accaduto, è stato accompagnato in Ospedale.