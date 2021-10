Prati, “pazzo” lancia bottiglie e rifiuti contro le auto: caos in strada (VIDEO)

Bottiglie e rifiuti scaraventati contro le auto. Panico questa mattina nel quartiere Prati, dove in via Cola di Rienzo un uomo ha prima bloccato il passaggio alle vetture con dei cassonetti dei rifiuti e poi ha tirato addosso alle macchine tutti gli oggetti trovati dentro le buste. L’episodio è accaduto nelle prime ore della giornata, quando ancora pioveva. Un ragazzo di colore prende i bidoni dell’immondizia e li trasporta sulla via. Le auto si fermano. L’esagitato allora incomincia a brandire un ombrello in aria, poi prende una busta piena di bottiglie di vetro e le tira. Colpisce una Yaris argento che sta stava passando in quel momento. Il conducente scende e prova a chiedere spiegazioni. Ma si allontana subito, capendo che l’uomo è fuori di sé. “Che pazzo”, commenta chi riprende la scena e invia il video a Welcome to favelas.

Leggi anche: Sequestra la fidanzata e la costringe a prostituirsi: 20enne vittima di violenze e abusi

Prati, bottiglie contro le auto: il momento dell’arresto

Le forze dell’ordine vengono chiamate dai passanti. Due agenti della polizia intervengono sotto la pioggia e bloccano l’uomo. Ma non è facile portarlo via, perché è in evidente stato di agitazione. I poliziotti riescono però a prenderlo e trasportarlo fuori dalla carreggiata. Poi lo ammanettano sul marciapiede.

Leggi anche: Incidente mortale sulla Migliara: chi è la vittima, aveva solo 20 anni

Il senzatetto che urlava ai passanti

Ma non è l’unico episodio accaduto nella mattina. Poco più giù, davanti all”albergo Cicerone, un senzatetto ha cominciato a urlare contro le persone che passeggiavano lungo la via. “Mi spiace per queste persone perché la vita non gli ha dato possibilità né pace – commenta Romina Catalli su Facebook –, ma credo debba essere trovata una soluzione, in primis per loro perché vivere così è disumano e per la sicurezza dei cittadini”.

Leggi anche: Roma, venerdì manifestazione No Green Pass in piazza Santi Apostoli