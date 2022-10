Roma, entrano in casa di un’ex calciatore e fanno razzia: è caccia alla banda

Roma. Un furto in piena regola quello messo a segno da una banda di ladri che, tuttavia, aveva calcolato male i tempi. Nel mirino dei ladri è finito un ex giocatore nelle giovanili della Roma ed ora allenatore delle giovanili della Lazio. Arrivato a casa insieme alla moglie e alla figlia, l’uomo ha subito capito che qualcosa non andava facendo immediatamente scattare l’allarme.

Furto nella notte in viale Marronaro: la dinamica

I fatti sono avvenuti lo scorso 14 ottobre alle 21.50 in viale Vincenzo Marronaro, a Spinaceto. Secondo quanto si apprende, ad agire sarebbero stati almeno in 5. Sono entrati dalla finestra ed approfittando dell’assenza dei proprietari hanno portato via quanto di prezioso c’era in casa. Dopo aver messo a segno il colpo, i malviventi sono scappati a bordo di due auto facendo perdere le proprie tracce. Tuttavia, avevano calcolato male i tempi in quanto una volta arrivato sulla soglia di casa il proprietario aveva capito che c’era qualcosa che non andava. Non riusciva infatti ad aprire la porta, facendo in tal modo guadagnare minuti preziosi ai malviventi che hanno approfittato di quel ‘vantaggio’ per darsi alla fuga.

La refurtiva

I ladri hanno portato via soldi, oro e gioielli. Attualmente l’esatto ammontare della refurtiva rubata non è stato ancora quantificato ma il valore pare non essere di poco conto. Una volta giunta sul posto la volante gli agenti hanno constatato l’avvenuto furto, c’erano segni di effrazione sulle finestre, ma — come anticipato — i ladri erano già scappati.

Le indagini

Sono attualmente in corso le indagini da parte degli agenti per risalire alla banda di malviventi che sembrerebbe essere piuttosto avvezza a furti di questo genere. Una delle piste d’indagine è infatti quella che i malviventi avessero preso di mira la famiglia nei giorni precedenti, studiandone orari, spostamenti ed approfittando della prima occasione utile per mettere a segno il colpo e che, nella fattispecie, si è concretizzata nella serata di venerdì. Le indagini della Polizia si stanno concentrando sulle auto utilizzate dai malviventi per scappare, la caccia alla banda è aperta.