Roma fa incetta di vincite: 10eLotto e Simbolotto regalano 80mila euro nella Capitale

Roma fortunata, boom di vincite tra 10eLotto e Simbolotto: 80.000 euro nella Capitale che già aveva trovato un ottimo riscontro a Capodanno.

Roma baciata dalla fortuna. La Capitale è incredibilmente prosperosa questo periodo per quanto riguarda le vincite. Una situazione che giova tra le mura capitoline sin dalla Lotteria di Capodanno. Anche all’epoca la Città Eterna aveva fatto valere la propria aura d’oro vincendo tre premi su 5. Una situazione incredibile che porta i romani a scommettere ancor di più sul loro estro fortunato: le giocate a 10eLotto e Simbolotto, infatti, sono aumentate del 10% nell’ultimo periodo.

Roma fortunata al gioco: boom di vincite tra Simbolotto e 10eLotto

Crescita che dà i suoi frutti anche in entrata: la gente gioca di più e vince. Non è un’equazione scontata, ma possibile: chiedere a quelli che in totale, nell’ultimo periodo, tra Roma e dintorni, si sono messi in tasca ben 80.000 euro. Una cifra che può cambiare la vita intera, ma anche divisa fa la differenza. Infatti il montepremi è stato vinto in parte a Grottaferrata con 21.739 euro e poi a Roma dove hanno sbancato con altri 50.000 euro.

Successivamente a Riano dove si contano 7.500 euro. Una serie di incontri fortunati che determinano quanto giocare responsabilmente possa regalare sorprese inaspettate. La fortuna gira e aiuta gli audaci. Nella Capitale il rischio controllato ha dato i suoi frutti. Non resta che aspettare le settimane successive per capire se dovesse ingranare anche il noto “Turista per sempre” formula affezionata ai giocatori di vecchia data. Poi si ricomincia con l’attesa per la Lotteria di Capodanno. Un giro che ha trovato – suo malgrado – ottimi traguardi. Nell’attesa di cambiare ancora vincitori.