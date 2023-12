Roma, fa la gincana in sella a uno scooter rubato: 18enne fermato con cocaina e hashish

Viaggiava in sella a uno scooter, che da accertamenti successivi è risultato rubato nelle prime ore della mattina, ed è stato notato per varie manovre pericolose. Una pattuglia in servizio nella zona di via Bruno Rizzieri a Roma, la scorsa serata, verso le 20:30 ha visto il giovane fare la gincana tra le auto e lo ha prontamente bloccato, prima che potesse rendersi protagonista di un incidente.

Il giovane è stato fermato in via Pietro Marchisio

Una volta che i militari hanno fermato il ragazzo, in via Pietro Marchisio, hanno proceduto a un accertamento personale. Una breve perquisizione addosso al 18enne romano è stata utile a far rinvenire agli uomini dell’Arma dello stupefacente. Il giovane era in possesso di 5 involucri tra cocaina e hashish.

Lo scooter sul quale viaggiava il 18enne è risultato rubato

Ma indagini sono state svolte anche sul mezzo, e dalle attività investigative effettuate dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma è emerso che lo scooter era stato rubato in mattinata. Da verifiche, infatti, i militari hanno constatato che il legittimo proprietario ne aveva denunciato il furto qualche ora prima. I Carabinieri hanno proceduto a redigere informativa di reato nei confronti del 18enne per ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Controlli serrati dei Carabinieri soprattutto in questo periodo di feste

I controlli dei Carabinieri si fanno sempre più serrati in questo periodo di festività per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare qualsiasi comportamento illecito. L’attenzione contro la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacente da parte delle forze dell’ordine resta alto, i controlli antidroga, infatti, vengono svolti costantemente per contrastare il fenomeno assai diffuso soprattutto tra i più giovani. Attività costanti che, anche in questo caso, sono rivolte alla tutela dell’incolumità dei ragazzi.