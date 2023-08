Roma, Ferragosto da bollino rosso: temperature fino a 39°

Addio “Circe”, da questa settimana a Roma torna il caldo asfissiante, con punte fino a 39°. Ad agosto l’estate sarà da bollino rosso, merito dell’anticiclone africano che, dal deserto del Sahara, estenderà la sua scia lungo il Mar Mediterraneo. Sole perciò in tutta la Penisola, con rialzi delle temperature da giovedì in poi, con l’apice nelle giornate del weekend, quando si verificherà un riscaldamento ancor più consistente in tutta Italia.

Le previsioni dei prossimi giorni

La settimana entrante garantisce nuove possibilità per l’estate: se i giorni passati sono stati all’insegna di piogge e vento nella Capitale adesso tutto dovrebbe cambiare. Il maltempo, dovuto a “Circe”, l’anticiclone che ha spazzato via le correnti calde, lascerà spazio al ritorno del caldo; e il trend sembra abbastanza chiaro: basta a nuvole e pioggia.

Meteo Ferragosto a Roma: cosa aspettarsi

L’asticella del barometro potrebbe tornare ad alzarsi nella mattinata di Ferragosto con qualche grado sopra la media. Un auspicio per chi deve andare in vacanza, una condanna per chi invece riprende a lavorare. Sicuramente non avremo il caldo record degli inizi di luglio ma comunque le temperature torneranno in linea con la stagione.

Quindi sarà un Ferragosto con il sole e senza eccessivi sbandamenti ma attenzione alle perturbazioni successive: l’estate non è finita ma neppure le sorprese in questo caldo dagli eccessi fuori portata inframezzato da piogge e alluvioni inattesi. Una settimana per tornare alla “normalità”, poi si vedrà. Nella speranza di non doversi confrontare con ulteriori sbalzi ed eccessi inaspettati.