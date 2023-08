Ferragosto 2023 e le gite fuori porta nel Lazio (ma non solo): i borghi più belli da visitare il 15 agosto

Cosa fare a Ferragosto? La classica domanda torna come ogni anno a “tormentarci” considerando che, in occasione delle festività, c’è sempre l’indecisione – spesso fino all’ultimo – su come impegnare il proprio tempo libero. Il 15 agosto del resto è sinonimo di mare, scampagnate ma anche gite fuori porta.

E il Lazio, ma anche le Regioni confinanti, offrono tantissime soluzioni per chi vorrà evadere dalla routine cittadina e magari evitare il mega affollamento delle spiagge. In questo articolo daremo uno sguardo allora a qualche proposta per ciò che riguarda i borghi più belli da visitare nel Lazio e nei dintorni anche sfruttando le tradizionali feste di Paese.

Dove andare a Ferragosto nel Lazio

Partiamo da una lista di destinazioni che spaziano dal litorale all’entroterra. A Viterbo possiamo visitare ad esempio la bellissima città delle fiabe (qui la nostra guida completa sul paese, in realtà una frazione di Viterbo stessa, che si chiama Sant’Angelo di Roccalvecce) oppure l’abitato di Vitorchiano, conosciuto anche come la “città del tufo“. Se invece vogliamo spostarci verso il mare impossibile non menzionare le zone del Circeo, di Ponza ma anche Gaeta e Terracina. Verso nord degne di menzione sicuramente Santa Severa – dove insiste il bellissimo castello in riva al mare – e Santa Marinella Comune di cui fa parte.

Spostandoci nella provincia di Roma possiamo ad esempio visitare Castel Gandolfo, Subiaco (c’è anche un bellissimo laghetto assolutamente da non perdere) oppure l’area dei Castelli Romani magari predisponendo una sosta alle tradizionali Fraschette. Dirigendosi verso Frosinone suggeriamo il borgo di Boville Ernica, ma anche Filettino, proprio alle pendici di Campo Staffi, incorniciando nella natura incontaminata del Parco Regionale dei Monti Simbruini.

I migliori borghi del Lazio da visitare il 15 agosto 2023

Riassumendo ecco dunque i nostri consigli su dove trascorrere il 15 agosto 2023 nel Lazio. Vi ricordiamo che, a questo indirizzo, troverete la nostra guida sui migliori borghi della Regione dalla quale ricavare altri spunti utili.

Amatrice (Rieti)

Greccio (Rieti)

Bassano in Teverina (Viterbo)

Filettino (Frosinone)

Vitorchiano (Viterbo)

Ronciglione (Viterbo)

Boville Ernica (Frosinone)

Castel di Tora (Rieti)

Castel Gandolfo (Roma)

Civita di Bagnoregio (Viterbo)

Rocca di Papa (Roma)

Nemi (Roma)

Ariccia (Roma)

Albano Laziale (Roma)

Castel San Pietro Romano (Roma)

Orvinio (Rieti)

Collalto Sabino (Rieti)

Subiaco (Roma)

Caprarola (Viterbo)

Bomarzo (Viterbo)

Sermoneta (Latina)

Acquapendente (Viterbo)

Torre Alfina (Viterbo)

Sutri (Viterbo)

Calcata (Viterbo)

Sperlonga (Latina)

San Felice Circeo (Latina)

Gaeta (Latina)

Gite fuori porta a Ferragosto, dove andare a poche ore da Roma

Dopo aver visto le migliori mete del Lazio diamo un’occhiata adesso a qualche altro consiglio spostandoci oltre i confini Regionali ma sempre a poche ore di distanza da Roma. Nella bassa Toscana troviamo ad esempio la zona delle Terme di Saturnia e, nei dintorni, tantissimi borghi da non perdere come Montemerano, Manciano e Semproniano (qui ad esempio a ferragosto si svolgerà la 38° Sagra della Panzanella).

Spostandoci in Umbria possiamo citare Terni oppure Orvieto e, perché no, spingerci a Perugia ma chiaramente bisogna mettere in conto qualche ora in più di viaggio. Tra queste destinazioni troviamo anche, passando all’Abruzzo, L’Aquila ad esempio oppure alcuni borghi tra i più belli d’Italia come Abbateggio (2.20 circa dalla Capitale) e Anversa degli Abruzzi.