Roma, festa per la squadra giallorossa: grande attesa per il pullman al Circo Massimo

Roma. Una vera e propria festa quella in onore della squadra giallorossa per omaggiare la vittoria della Conference League. L’atteso match si è giocato ieri a Tirana e la Roma ha fatto sognare tutti, portando a casa la meritata vittoria. L’esultanza e la gioia di atleti e tifosi continuano a farsi sentire e a riempire strade e piazze.

I festeggiamenti continuano anche durante il pomeriggio, c’è infatti trepidante attesa per la sfilata della squadra al Circo Massimo.

Leggi anche: Roma, festa per la vittoria della Conference League: oggi il pullman dei giallorossi al Circo Massimo (FOTO E VIDEO)

Conference League: pullman giallorosso al Circo Massimo

Come anticipato, la festa dei giallorossi proseguirà anche oggi quando la squadra sfilerà al Circo Massimo a bordo di un pullman scoperto. In occasione dei festeggiamenti della A.S Roma i 3 pullman con i calciatori e il personale tecnico partiranno da via dell’Arcadia diretti al Circo Massimo, dove l’arrivo è previsto dopo le ore 16.

Il programma

Come da piano stabilito dalla Questura, è previsto il passaggio e la permanenza dei pullman in tutta l’area per circa un paio d’ore. Alle 19 invece è in programma lo spostamento al Colosseo per alcune photo- opportunity. Qui verosimilmente potrebbe recarsi anche il sindaco di Roma. Il tutto avrà termine orientativamente intorno alle 20, orario dopo il quale la squadra farà rientro a Trigoria.

Le misure di sicurezza

In campo diversi agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati già dalle prime ore del pomeriggio per i necessari servizi di viabilità e per la delimitazione delle aree interessate. Predisposto un potenziamento dei servizi di viabilità ad ampio raggio , in particolare con impiego delle pattuglie del il I Gruppo Trevi, unitamente al personale del Gruppo VIII Tintoretto e di unità del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico).

Leggi anche: Roma, due tifosi accoltellati durante i festeggiamenti: un altro pestato a calci e pugni