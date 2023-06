Roma, festa ‘pericolosa’ nel locale a Settebagni: nessuna certificazione di sicurezza e lavoratori in nero, arriva il sequestro

Una festa senza le dovute prescrizioni di sicurezza e con in più lavoratori senza un regolare contratto. E’ questo quanto rilevato dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara che, a margine delle verifiche, hanno sequestrato un locale in zona Settebagni. Qui era infatti in corso un evento musicale live organizzato da un’Associazione Culturale che però, a quanto pare, non aveva richiesto tutte le certificazioni previste dalla legge.

Chiuso locale gestito da un’Associazione Culturale a Settebagni

L’episodio risale ai giorni scorsi. Gli Agenti, di concerto con la Divisione P.A.S.I. della Questura, con l’ausilio del personale della S.I.A.E., hanno effettuato dei controlli amministrativi all’interno del locale situato a Settebagni, dove era in corso l’evento ampiamente pubblicizzato tramite internet e sui social media nei giorni precedenti.

Le irregolarità contestate

Ma nel corso dei controlli sono state riscontrate diverse irregolarità. Innanzitutto tre dipendenti, in quel momento intenti a servire bevande ed alcolici, sono risultati privi di regolare contratto di lavoro. Inoltre nel locale era presente un palco sopraelevato, alto circa un metro, con annessi tralicci in ferro ai quali erano ancorate casse audio e luci sceniche. Ebbene, proprio in merito alle attrezzature musicali, si appende, è stato constatato che il presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento non era in possesso di alcuna certificazione di sicurezza, sia per l’installazione sia per la resistenza al fuoco, e inoltre veniva accertato che la prevista segnaletica delle uscite di sicurezza non era idonea.

Ladispoli, trovate 50mila api nell’intercapedine: chiuso il reparto di radiologia della Casa della Salute (ilcorrieredellacitta.com)

Denunciato il proprietario

Al termine dei controlli i poliziotti, pertanto, hanno posto sotto sequestro il locale, apponendo i relativi sigilli, mentre il presidente dell’associazione è stato denunciato in stato di libertà in considerazione dell’assenza delle necessarie autorizzazioni per l’attività che si stava svolgendo.

Roma, chiuso ristorante “abusivo” all’Aurelio: maxi multa da 100mila euro, denunciato il proprietario (ilcorrieredellacitta.com)