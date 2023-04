Roma-Feyenoord, l’allarme della questura: ”Previste manifestazioni violente e pericolose”

Roma. Mentre la Capitale è ormai da 37 giorni senza un prefetto, cresce progressivamente la tensione per la prossima ed imminente partita tra Roma e Feyenoord. Già ieri vi avevamo raccontato come i tifosi olandesi siano rimasti non proprio contenti della decisione di bloccare le trasferte, dal momento che avevano già acquistato i biglietti per il viaggio. L’ennesimo segnale per potrebbe contribuire ad aggravare il rischio, lo stesso accaduto anche a Napoli qualche tempo fa con i tifosi dell‘Eintracht Francoforte.

Come comunicato di recente, il pericolo è concreto: “La polizia di Stato ci informa che alcune delle frange più estreme della tifoseria olandese sarebbero intenzionate a raggiungere la capitale, dando luogo a manifestazioni non autorizzate, potenzialmente anche di natura dannosa e violenta. Invita gli operatori ricettivi a segnalare eventuali prenotazioni”. Il tutto dopo anche una sconfitta recente, quella incassata dai giallorossi in terra olandese. Insomma, le condizioni non sono delle migliori in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma all’Olimpico giovedì 20 aprile. E se i tifosi non potranno sostenere la loro squadra dagli spalti, e se hanno già fatto il biglietto per il viaggio, allora è lecito pensare a pericoli sul fronte dell’ordine pubblico.

In arrivo migliaia di tifosi con il biglietto già fatto

Uno scenario piuttosto critico, tutt’atro che confortante, dal momento che il Feijenoorder, cioè l’associazione dei tifosi del Feyenoord, aveva già lanciato un allarme: “Molte migliaia di tifosi hanno già prenotato i loro viaggi, stiamo parlando di un costo di molti milioni”. Considerata la spesa, di alcune centinaia di euro per ogni tifoso, è molto probabile che gli olandesi non siano disposti, dunque, a rinunciare la viaggio. Insomma, non solo la polizia che monitora i passaggi aerei per controllare i tifosi che dovranno arrivare in città, ma anche gli albergatori. Un appello nei oro riguardi per monitorare e condividere informazioni che suona come un vero e proprio campanello d’allarme.