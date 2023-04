Roma – Feyenoord, città blindata per l’arrivo dei tifosi olandesi e i commissari dell’Expo

Roma blindata per l’arrivo nella Capitale dei tifosi olandesi ma non solo. L’arrivo della tifoseria olandese è previsto tra mercoledì e giovedì prossimo, nonostante il divieto di vendita dei tagliandi ai cittadini olandesi per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma all’Olimpico. I componenti della frangia maggiormente violenta della tifoseria di Rotterdam arriveranno insieme alle loro famiglie e alloggeranno nelle strutture ricettive della zona di Castro Pretorio, nelle vicinanze della Stazione Termini, per poi riversarsi nelle strade e nelle piazze del centro storico.

Roma-Feyenoord, l’allarme della questura: ”Previste manifestazioni violente e pericolose”

L’arrivo dei tifosi del Feyenoord e dei delegati per l’Expo

Come dicevano, la città sarà blindata, soprattutto per il giorno nel quale si disputerà il match Roma- Feyenoord. Una partita importante per i giallorossi di Mourinho che si gioca soprattutto fuori dal campo. In gioco, volendo restare nella metafora calcistica, il tema dell’ordine pubblico in quanto – com’è noto – la rivalità tra le due tifoserie è piuttosto sentita. Partito già sui social tra le frange “più calde” di entrambe le tifoserie uno scambio di insulti e in particolare, desta una certa apprensione la concomitanza della partita con la visita prima a Palazzo Chigi e poi in Vaticano della delegazione del Bureau International des Expositions, ovvero degli ispettori incaricati di valutare la candidatura di Roma a Expo 2030. I sette delegati del Bie al seguito di Dimitri S. Kerkentzes, arriveranno nella Capitale già da domani, a bordo di 5 monovolume. Se a questo poi si aggiunge anche la preoccupazione per eventuali Blitz da parte degli attivisti di Ultima Generazione, il gioco è fatto e un certo livello di apprensione per ciò che concerne la sicurezza è presto spiegato.

I controlli

Previsto da parte della questura un controllo stringente di stazioni ed aeroporti ma anche dei caselli autostradali. La Digos inoltre presiederà in borghese le strutture alberghiere dove alloggeranno i tifosi olandesi, al fine di evitare agguati ai romanisti o pericolosi contatti tra le due tifoserie. Inoltre, va ricordato che i sostenitori del Feyenoord non potranno entrare all’Olimpico per vedere la partita.