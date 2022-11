Roma: fingono un incidente, poi lo picchiano e gli rubano l’orologio da 30mila euro

Roma. Momenti di paura per un uomo rimasto vittima di una rapina. Nel momento dei fatti la vittima si trovava sulla propria berlina, stava rincasando e proprio mentre stava entrando nel garage due persone in sella ad un motorino hanno finto un leggero tamponamento dell’auto. Pensando di essere rimasto coinvolto in un incidente l’uomo è andato a verificare incurante di ciò che stava per capitargli.

Il finto incidente e la rapina

L’uomo ha così pensato di essere rimasto vittima di un incidente ed è sceso dall’auto per verificare cosa effettivamente fosse accaduto. A questo punto però uno dei due banditi gli ha sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra. I malviventi si sono impossessati dell’orologio dell’uomo, un rolex dal valore di 30.000 mila euro e sono scappati. I fatti sono avvenuti lo scorso 24 novembre intorno alle 17, in un tratto di via Passeggiata di Ripetta, non distante da Piazza del Popolo.

La vittima

Allertato il 112, poco dopo sono giunte sul posto alcune pattuglie della polizia. Arrivata anche l’ambulanza ma l’uomo ha rifiutato il ricovero. Le sue condizioni fortunatamente sono buone e non è stato necessario condurlo in ospedale. Gli agenti hanno chiesto all’uomo informazioni sui banditi così da poterli identificare. Indagini in corso per acciuffare i malviventi.