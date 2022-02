Roma, finisce il turno al bar e viene accoltellato in strada: è caccia all’aggressore

Misteriosa aggressione nella serata di giovedì 3 febbraio a Roma, quando intorno alle ore 19:00 un barista che aveva appena terminato il suo turno di lavoro è stato accoltellato all’addome e lasciato a terra in una pozza di sangue.

L’aggressione a Primavalle

E’ successo in via Pasquale II, nel quartiere Primavalle. L’uomo, un 34enne senza precedenti penali, aveva finito di lavorare e si stava incamminando verso casa quando è stato aggredito e colpito con un’arma da taglio. Un unico colpo, ben assestato, all’addome: una ferita profonda, che gli ha provocato una copiosa emorragia.

L’aggressione è avvenuta a poca distanza dal bar in cui l’uomo lavora, in un tratto di strada buio. Non ci sarebbero stati testimoni oculari. Solo successivamente qualcuno ha notato l’uomo a terra ed ha chiamato il NUE 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 34enne in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Gemelli. L’uomo dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini della Polizia

Gli agenti del Distretto di Primavalle, arrivati prontamente in via Pasquale II, hanno immediatamente avviato le indagini. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della scientifica, nella speranza di trovare tracce utili che possano ricondurre all’autore del tentato omicidio. Di certo lo scopo della coltellata una era la rapina, visto che il barista non è stato derubato dei pochi soldi che aveva nel portafogli. Al momento non sono state fatte ipotesi da parte degli inquirenti. Verranno utilizzati i filmati delle telecamere di sicurezza dei negozi vicini, nella speranza di poter catturare qualche immagine utile al riconoscimento dell’autore del tentato omicidio.