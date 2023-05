Roma, finta gravidanza per spillare soldi all’imprenditore: escort condannata

Un manager facoltoso si era innamorato di una escort che incontrava in un albergo a ore sull’Aurelia. Un sentimento nato per caso, neanche voluto, ma le capacità della donna erano state tali da far perdere la testa all’imprenditore e consentire alla donna di approfittare della situazione, tanto da inventare una gravidanza e spillargli tanti soldi, circa 60mila euro. Ma, all’ultima richiesta di soldi, è scattata la denuncia, a causa della quale la donna è finita davanti ai magistrati di piazzale Clodio che l’hanno condannata a un anno di reclusione per il reato di truffa.

La frequentazione che ha fatto innamorare l’imprenditore

La storia d’amore del professionista con la 58enne è nata da una frequentazione tra i due che si concludeva con incontri in hotel. Qualche ora insieme e poi ognuno tornava alla sua vita. Ma, a un certo punto, la 58enne s’è resa conto che quel ricco manager si era innamorato e non ha perso l’occasione di spillargli soldi. Come raccontato da Repubblica, il rapporto tra i due è nato nel 2015. Un incontro a pagamento nel quale il cliente ben sapeva di dover corrispondere una somma per la prestazione ricevuta. Il rapporto, con il passare del tempo, però, è diventato qualcosa di diverso per l’uomo che iniziato a portare la 58enne anche fuori a cena. La decisione di avere una relazione impediva alla donna di lavorare, e così l’imprenditore ha iniziato a darle dei soldi. Anche se la escort ha comunque deciso di lasciare l’uomo.

La finta gravidanza

Sembrava tutto finito e così sono trascorsi alcuni mesi prima che la escort si rifacesse viva con manager per annunciare una gravidanza indesiderata alla quale intendeva porre fine. Il manager non ha esitato a corrisponderle la somma per l’intervento. A seguire la escort ha cambiato idea, decisa a tenere il bimbo e, anche in quest’occasione ha chiesto soldi per portare avanti la gravidanza. Poi, però, ha dichiarato di aver perso il bambino e chiesto una somma per poter affrontare le cure che ne conseguivano. In tutto la vittima del raggiro aveva sborsato quasi 60mila euro. Ma non c’erano problemi, almeno fino a quel punto.

Il ricatto che ha portato alla denuncia della donna

La storia tra i due sembrava davvero finita e l’imprenditore aveva iniziato a frequentare un’altra escort. Appresa la notizia la 58enne aveva deciso di ricattare l’imprenditore, minacciandolo che avrebbe detto tutto alla famiglia. Stavolta, però, la vittima ha sporto denuncia e la 58enne è finita a processo ed è stata condannata per truffa.