Roma, follia in strada: armato di bastone danneggia le auto in sosta

La scorsa serata, alcuni passanti hanno notato un uomo danneggiare con un bastone di ferro diverse autovetture parcheggiate in largo Camesena, a Pietralata, e hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Casalbertone che hanno bloccato l’uomo, un cittadino straniero di 30 anni, senza fissa dimora, ancora con il bastone in mano. Dopo averlo disarmato è stato messo in sicurezza. Successivamente, i militari hanno scoperto che l’uomo poco prima, con il bastone aveva danneggiato il parabrezza di una vettura e lo specchietto di una seconda auto. I proprietari delle auto danneggiate sono stati contattati dai militari e successivamente hanno presentato regolare denuncia. L’uomo è stato condotto in caserma e dovrà rispondere del reato di danneggiamento.