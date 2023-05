Roma, follia in zona universitaria: uomo passeggia nudo in strada (FOTO)

Non ha potuto non attirare l’attenzione di passanti, commercianti e residenti. Un uomo nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 maggio, è stato visto andare in giro su via delle Province completamente nudo. Uno spettacolo al quale hanno assistito incredule le tante persone che alle 16 e 30 di oggi hanno affollato la strada situata nella zona universitaria di Roma, a pochi passi dalla Sapienza.

La gente ha assistito allo spettacolo incredula

La gente ha assistito al passaggio dell’uomo restando disorientata di fronte a quello spettacolo. Non è mancato chi ha si è fatto prendere dall’ilarità e non ha perso l’occasione per immortalare il momento e chi, invece, è rimasto semplicemente interdetto, non riuscendosi a spiegare come sia possibile che una cosa del genere possa accadere in una zona tanto trafficata della capitale, senza che nessuno intervenga.

Sono stati altri i casi di uomini nudi per le vie della città

Ma Roma non è nuova a episodi del genere. A marzo scorso episodio analogo è andato in scena tra via Gregorio VII, via Paolo II e via della Stazione San Pietro. Una presenza che ha fatto scattare immediatamente l’allarme e i carabinieri sono accorsi per cercare il nudista che girovagava per le strade della città. Una ricerca terminata all’interno della Residenza Madri Pie, in via Alcide De Gasperi. In quel caso i militari hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che sono accorsi per procedere al un tso, trattamento sanitario obbligatorio, così da poterlo sottoporre alle cure del caso.

E ancora prima, a ottobre, si era registrato un fatto analogo. Un uomo camminava nudo sulla carreggiata in via Tuscolana, in quel caso il centralino delle forze dell’ordine è ‘impazzito’ a causa delle telefonate dei residenti e dei passanti. In breve, anche in quel caso, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per essere sottoposto alle cure del caso.