Follia a Roma: va in giro nudo per la città, poi si rifugia dalle suore (FOTO)

È stato visto andare in giro nudo per le strade di Roma sin dalle prime ore di ieri mattina, lunedì 13 marzo. Uno spettacolo di fronte al quale si sono susseguite numerose richieste di intervento alla centrale operativa del 112. Telefonate che segnalavano la presenza di un uomo di colore nudo che andava in giro tra Via Gregorio VII, via Paolo II e via della Stazione San Pietro completamente nudo. I carabinieri sono accorsi prontamente, ma non hanno trovato traccia del ‘nudista’, nè nelle località indicate, nè nei dintorni. Sembrava essere scomparso nel nulla. Aveva fatto perdere le proprie tracce.

La richiesta di aiuto da un istituto religioso per un’effrazione

Nonostante le attenzioni con cui sono state svolte, le ricerche si sono rivelate infruttuose, almeno fino a quando non è sopraggiunta un’altra richiesta di aiuto, stavolta da un istituto religioso, la Residenza Madri Pie in via Alcide De Gasperi a un centinaio di metri dal Vaticano, a pochi passi da dove era stato avvistato il ‘nudista’. Quando sono arrivati i militari hanno ascoltato le suore che hanno raccontato di aver trovato la porta del locale caldaia forzata. Sono scattate immediatamente le indagini.

Nel locale caldaia della Residenza Madri Pie si era nascosto l’uomo nudo

Gli uomini dell’Arma si sono introdotti all’interno di quel locale, situato a pian terreno dell’edificio. L‘ispezione è terminata in brevissimo tempo, poiché al suo interno è stato trovato l’uomo di colore ancora nudo, in evidente stato confusionale. Dopo accertamenti è stato identificato, si trattava di un senzatetto originario di Mali che, evidentemente, manifestava di avere un disagio. I carabinieri non hanno potuto fare altro che chiedere l’intervento dei sanitari del 118 che hanno proceduto a un trattamento sanitario obbligatorio, trasportando il clochard, denunciato anche per il danneggiamento nell’istituto religioso, nell’ospedale Santo Spirito dove il personale medico ha proceduto a sottoporlo alle cure del caso.