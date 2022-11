Roma, prima provoca un incidente poi scappa nudo sul Raccordo

Roma. Sorpreso dai Carabinieri mentre correva nudo sul Raccordo. Una scena insolita quella che si sono trovati davanti i militari che hanno poi fermato l’uomo e allertato il personale sanitario che lo ha poi condotto in ospedale per tutte le cure del caso.

Roma, attivisti sul Raccordo: ancora una protesta, traffico in tilt sul GRA

Uomo corre nudo sul Raccordo, i fatti

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, domenica 13 novembre, intorno alle 17. Un uomo è stato ‘beccato’ dai militari della stazione di Roma Tor Tre Teste mentre correva nudo lungo il Grande Raccordo Anulare. Protagonista dell’insolita vicenda un ragazzo italiano di 22 anni. Nel momento in cui è stato fermato, l’uomo era molto agitato, in evidente stato di alterazione psicofisica. Sedato, il 22enne è stato poi condotto per un consulto all’ospedale Pertini.

L’incidente

Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di constatare che l’uomo poco prima aveva provocato un incidente tra via Prenestina e via Manfredonia. A seguito del sinistro il 22enne si è denudato lasciando i vestiti nell’auto e scappando poi a piedi lungo il Raccordo. Una fuga insolita la sua alla quale i militari hanno poi messo la parola fine.