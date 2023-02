Roma, sfida il freddo..e la legge: si tuffa nella Fontana di Trevi e nuota davanti al suo pubblico (VIDEO)

La Fontana di Trevi è la più grande fra le celebri fontane di Roma. Storia, arte ed architettura confluiscono in un vero e proprio miracolo del XVIII secolo. Ma la fontana di Trevi è anche altro…purtroppo. La sua fama è spesso legata anche ai ”bagni” improvvisi che turisti e avventori tentano di farvi all’interno delle sue acque, come l’ultimo eclatante caso immortalato da un video di WelcomeToFavelas su Instagram. Qui per vedere il VIDEO.

Roma: si toglie le scarpe e si lava i piedi nella fontana storica di Piazza della Repubblica

Tuffo a pesce nella Fontana di Trevi

Lo si vede: è carico, sguardo deciso, pronto, nessuna esitazione. Certo l’outfit non è il massimo, e di certo non ha pensato bene a cosa indossare – o non indossare – per compiere quello che nella sua testa doveva essere un qualcosa di epico, di straordinario, da ricordare e ricondividere sui social. Ma ovviamente, ancora una volta, si è trattato dell’ennesimo scempio esibizionista che schiaffeggia arte, storia e senso estetico al medesimo tempo. Si siede a ridosso dell’opera, gira le gambe al suo interno e vi si introduce, sfidando freddo, gelo e ovviamente anche la legge. La gente intorno è praticamente incredula, sebbene non si tratti di certo della prima volta. Qualche altro passo, fiero, consapevole, sicuro, e poi il tuffo plastico – a pesce – al suo interno.

Sfida il freddo e la legge

Alla fine, riemerge, si scrolla di dosso un po’ d’acqua e come se nulla fosse ritorna nuovamente nella sua postazione, con fierezza, e i vestiti fradici. Letteralmente inzuppato d’acqua, insomma, ritorna tra il pubblico, con tutto il freddo del caso. Un gesto, come tanti in passato, motivo per cui non sembra neppure eccessivo lo stupore da parte della folla di astanti. Diventata ormai consuetudine, c’è bisogno forse di altro per stupire davvero la cittadinanza romana che ne vede ogni giorno di tutti i colori, avvezza ad ogni tipo di assurdità di chi è in cerca di un gesto eclatante, forse per la tanto agognata ”gloria”.