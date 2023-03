Roma, un centurione si spoglia e nuota nella Fontana di Trevi per la gloria sui social

Roma. Il tuffo nella Fontana di Trevi è diventato un must della Capitale. La notizia è ormai inflazionata dal momento che sono tantissimi i casi di uomini ”valorosi” che sfidano freddo, intemperie, raffreddori, influenze e Polizia Locale per guadagnarsi quei pochi minuti di notorietà sui sociale. Ma l’algoritmo, dopo averli innalzati nei trend, li fa cadere nuovamente nell’oblio, e l’unica cosa che rimane è solamente un gesto contro il patrimonio comune, e qualche acciacco il giorno dopo.

Roma, sfida il freddo..e la legge: si tuffa nella Fontana di Trevi e nuota davanti al suo pubblico (VIDEO)

Centurione nuota nella Fontana di Trevi

Ancora una volta, il video che sta facendo il giro del web è stato ricondiviso dalla pagina Instagram WelcomeToFavelas, nelle ultime ore. Nei frame delle immagini si vede chiaramente il soggetto denudatosi all’interno della Fontana più famosa che inscena la sua performance davanti ad un pubblico rimasto allibito, ma non troppo, dal momento che non è di certo il primo a compiere l’ardua impresa, e forse, come prevedibile non sarà neppure l’ultimo. Ormai il fatto avviene con una certa frequenza: cittadini, turisti, maghi dei social e, come in questo caso, anche centurioni. Infatti, come si evince dai commenti e dalla didascalia nel video, pare che questa volta sia stato proprio un soggetto vestito da centurione, probabilmente uno di quelli che propongono una foto ai turisti, in cambio di remunerazione. Ma non si esclude possa essere stato anche un semplice individuo che, per dare un tocco in più alla propria esibizione, ha voluto vestire i panni dei guerrieri dell’antica Roma.

L’intervento della Polizia Locale

Alla fine, senza troppe esitazioni, dopo il tuffo a piombo, il soggetto, alla vista della Polizia Locale che si stava dirigendo verso la propria posizione, è uscito tranquillamente dalla Fontana, e si è preparato ad accogliere il verdetto degli agenti. Ancora una volta, il monumento, insomma, è stato oggetto di quello strano miscuglio della nostra modernità, fatto di narcisismo virtuale, esibizionismo e rincondivisioni sui social, in barba a tutta la storia, l’arte e la tradizione.