Roma, fontana del Tritone come piscina comunale: proseguono i tuffi

Assurdo come le fontane, quelle storiche di Roma, quelle che dovrebbero essere considerate patrimonio culturale e gelosamente custodite e preservate da forze dell’ordine e cittadini, siano sempre più spesso, utilizzate come se fossero piscine comunali. E se solo due giorni fa un uomo si è tuffato nella fontana a piazza Bernini, cimentandosi anche in una nuotata, ieri sera l’ennesimo caso. Un’altra persona non ha esitato a utilizzare la fontana del Tritone come se fosse una piscina, per rinfrescarsi probabilmente dall’intensa calura di questi giorni.

Un uomo si immerge nella fontana davanti all’incuranza dei passanti

Ancora una volta a immortalare il momento è stato Welcome to Favelas, che ha postato il video al quale sono seguiti una serie di commenti di critica ma anche di scherno. Dalle immagini è chiaramente visibile che la gente di passaggio nella piazza non si è fermata a guardare quanto stava capitando. Nessuna sorpresa, chi era seduto così è rimasto, mentre altri in macchina o a piedi hanno proseguito il loro percorso, come se i tuffi nelle fontane di Roma fossero ormai la normalità.

Sui social si scatenano i commenti: ‘A sto punto mettessero il bagnino e si paga l’ingresso’

Ma il popolo social si è scatenato di fronte a questo ennesimo episodio. Sorprese dal ripetersi di questi ‘tuffi’ le persone hanno commentato anche in maniera molto aspra l’accaduto: ‘Ormai Roma è fuori controllo. Faccio fatica a ricordare un sindaco peggiore di Gualtieri’. E qualcun altro arrabbiato dallo spettacolo non ha esitato a sottolineare: ‘Pensare che più di una multa basterebbero 4 calci in c** di quelli potenti per debellare il fenomeno’. E poi ovviamente non sono mancate anche battute ilari: ‘Ha anche pinne e occhiali? E anche: ‘Almeno l’obbligo della cuffia metterlo’ e anche: ‘A sto punto mettessero un bagnino, un paio di transenne e si paga l’ingresso’.