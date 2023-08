Roma, tuffo nella fontana di piazza Farnese: multato 18enne francese

Un 18enne francese si è sfilato la maglietta e si è immerso all’interno della fontana ‘Meridionale’ in piazza Farnese, a Roma. A intervenire immediatamente sono stati i carabinieri del comando Roma piazza Venezia insieme ai colleghi dell’8 Reggimento Lazio, in servizio di vigilanza presso l’ambasciata di Francia nella stessa piazza. Il turista è stato sanzionato per 450 euro per la violazione del regolamento comunale. Non è stato arrecato alcun danno al patrimonio artistico. E’ successo la sera di sabato 12 agosto 2023.

Si sfila la maglia e si tuffa nella fontana di piazza Farnese: multato 18enne francese

Forse il troppo caldo, forse un modo per dimostrare ‘coraggio’ di fronte ai suoi amici. Non ci sono comunque giustificazioni per un gesto del genere. Fatto sta che la bravata è costata ben 450 euro di multa a un giovane turista francese. Il ragazzo, 18enne, ha pensato bene di tuffarsi e farsi un bagno nella fontana ‘Meridionale’ in piazza Farnese, a Roma. Il tutto di fronte alle altre persone, molte delle quali rimaste imbambolate di fronte all’inaspettata scena. I carabinieri sono subito intervenuti sul posto e hanno dapprima fatto uscire il giovane dall’acqua. Poi, dopo averlo fatto rivestire, lo hanno sanzionato con una contravvenzione pari a 450 euro.

Il precedente. Tuffi a Fontana di Trevi, dopo il bagno pure le ‘acrobazie’. Romani infuriati: ‘Solo in Italia’

Ancora episodi di bagni all’interno della Fontana di Trevi. È successo nel Centro Storico di Roma, dove un uomo è entrato nella storica vasca d’acqua nonostante i divieti. Incurante di come non potesse neanche entrare all’interno nel fontanone, il signore non si è fatto poi problemi ad arrampicarsi sui marmi del monumento e poi tuffarsi all’interno dell’acqua.

Ancora monumenti di Roma sfregiati: ora la Fontana di Trevi

Un nuovo episodio che denota l’inciviltà di alcuni turisti verso il nostro patrimonio artistico, probabilmente mai così abbandonato come oggi. A Roma succede anche questo, dove un uomo, anche di corporatura molto robusta, si arrampica sulle statue de “L’Abbondanza dei frutti”, “La Fertilità dei campi” e “I doni dell’autunno”, per poi tuffarsi all’interno della famosissima fontana del Centro Storico capitolino.