Roma, fratelli accumulatori raccolgono 29 gatti: foto per ritrovare il proprio animale smarrito

Quando qualche giorno fa hanno fatto irruzione in quell’appartamento del Tuscolano, dove hanno trovato ben 29 gatti e una casa in condizioni di totale degrado, tra escrementi e oggetti ammassati, l’Enpa, Ente Nazionale per la Protezione degli animali, dopo aver recuperato gli animali aveva annunciato l’intenzione di pubblicare, a breve, le foto per verificare intanto se qualcuno fosse stato smarrito nei mesi scorsi.

Due fratelli accumulatori seriali avevano raccolto 29 gatti

Il blitz degli uomini del Comando di Polizia locale Tutela ambientale, insieme alle guardie zoofile del Noorsa, all’Ufficio Ambiente della Asl Roma 2 e all’Enpa di Roma, in casa di due fratelli accumulatori seriali, risale al 31 maggio scorso, e immediatamente l’Ente nazionale aveva specificato che gli animali recuperati sarebbero stati portati nel canile comunale della Muratella, dove sono stati chippati e sottoposti alle visite del caso. Al termine degli accertamenti proprio sul profilo del canile è stata annunciata l’intenzione di pubblicare foto e scheda di ciascun gattino recuperato per rendere più facile ai padroni che li avessero smarriti di riconoscerli.

Foto e schede dei gattini: come fare per recuperarli

L’invito a tutti coloro che avessero smarrito il proprio micio è di controllare sul sito https:// www.canilidiroma.it/…/1/Canile+di+Muratella.aspx se tra i cuccioli fotografati ci sia qualcuno di proprietà che è stato smarrito. Nel caso in cui i possibili proprietari non dovessero essere trovati allora, come riporta Il Messaggero, verranno mandati in una colonia riconosciuta o ospitati in altre strutture comunali convenzionate, tra le quali: Oasi felina Porta Portese (Via Portuense 39) https://www.associazioneasta.com/loasi-felina-di-porta…/, Azalea (Piazza Carlo Forlanini 1 all’ interno dell’ Ospedale) http://www.zampamica.it/, Oasi Panda (zona Riserva verde Valleranello) https://www.associazionepanda.it/, Casetta dei gatti ( Via dei Rocciatori fronte civico 64 Laurentina Cecchignola) https://www.lacasettadeigatti.org/, Vallegrande (Ass.ne Calico AMici e adozioni. Gattile all’ interno di Vallegrande) https://www.associazionecalico.it/, Sanitario di Muratella https://www.canilidiroma.it/…/1/Canile+di+Muratella.aspx. Resta fondamentale, spiega l’Enpa, chippare anche il proprio gatto, questo consente di ritrovarlo più facilmente in caso di smarrimento.