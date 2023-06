Roma, coppia si chiude in casa con 40 gatti: vivevano tra rifiuti, escrementi e mobili putrescenti

Una scena paradossale quella che si è presentata ieri in un’abitazione di Roma. I proprietari si sono chiusi in casa con 40 gatti, tra rifiuti, divani e mobili in condizioni di putrefazione totale. Ieri l’intervento congiunto su delega della Procura della Repubblica di Roma da parte di Polizia Locale Roma Capitale, ASL Igiene Pubblica, ASL veterinaria Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma e volontari ENPA coordinati da Maurilia Amoroso. Gli operanti hanno fatto formale accesso in una casa della Capitale trovando una situazione paradossale e sconvolgente.

Chiusi in casa con 40 gatti: disposto il TSO per i proprietari

In casa, tra mobili, divani e mobili marci vi erano 40 gatti in una condizione di vita disastrosa e disperata. I proprietari, purtroppo, erano nelle stesse condizioni. Gli operanti NORSAA con l’ausilio dei volontari ENPA, con estrema fatica hanno preso i 40 gatti che sono stati portati presso il canile rifugio della Muratella per gli accertamenti sanitari. Per i due occupanti dell’abitazione è stato disposto il TSO (trattamento sanitario obbligatorio).

Il Norsaa di Roma: “Lavoriamo con queste situazioni di abbandono sociale”

“Il Norsaa ormai da anni lavora in queste situazione di abbandono sociale – scrive il Norsaa – e ci ha stupito quanto abbiamo trovato. Situazioni che abbiamo riferito al presidente dell’assemblea Capitolina, Svetlana Celli, all’assessore all’ambiente Sabrina Alfonsi e al Dott. Giuseppe Sorrentino del Dipartimento Ambiente, con i quali insieme stiamo trovando un coordinamento che sia da prevenzione e azione. Una sinergia che oggettivamente da gli sperati frutti. Purtroppo la malattia mentale è anche questo e il Norsaa è sempre in prima linea”.