Paura a Roma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023. Un furgone, forse per un guasto, si è schiantato contro una profumeria travolgendo sei persone in Via Pantelleria. Tutte sono state portate in Ospedale in codice rosso.

Attimi di terrore oggi a Roma, nella zona di Montesacro, teatro di un grave incidente. Qui, in Via Pantelleria al civico 17, un furgone si è schiantato contro la vetrina di una profumeria travolgendo sei persone tra pedoni e clienti che erano presenti in quel momento all’interno del punto vendita.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 16.45 di oggi pomeriggio. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. (Foto in evidenza: Gruppo Facebook Gli amici di Conca d’oro)

Furgone si schianta contro una profumeria a Montesacro

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Tutte e sei le persone ferite sono state portate in codice rosso (per dinamica, ndr) in vari Ospedali della Capitale, tra il Pertini, il San Giovanni, il Sant’Andrea, e il Policlinico Umberto primo. Alla guida del mezzo c’era un uomo di nazionalità cinese di 50 anni.

Le cause

Dagli accertamenti effettuati dai caschi bianchi del III Gruppo Nomentano, in merito alle cause del sinistro sarebbe stato escluso il malore. Negativo anche l’alcol test, come risultato dagli esami effettuati con l’etilometro. L’ipotesi alla base dello schianto è allora quella di un’avaria al mezzo, forse all’impianto frenante: il furgone, un Fiat Ducato peraltro a pieno carico, avrebbe quindi perso improvvisamente il controllo mentre stava procedendo in Via Monte Bianco, finendo dentro al negozio. Ad ogni modo proseguono gli accertamenti in merito all’accaduto.