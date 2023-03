Roma, furiosa lite al mercato: accoltellate due persone

Roma. Momenti di paura questa mattina al mercato. Poco prima delle 9 due venditori ambulanti si sono resi protagonisti di una furiosa lite poi finita a coltellate. Il motivo? Il posizionamento dei rispettivi banchi. La questione si sarebbe potuta risolvere in maniera pacifica, trovando una soluzione civile che avrebbe messo d’accordo tutti ma così non è stato. Infatti, durante la zuffa uno dei contendenti ha ferito due persone con un coltello. Quest’ultime sono state condotte in ospedale per tutte le cure del caso e fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. In corso le indagini dei carabinieri.

Una furiosa lite che sarebbe potuta tramutarsi in una tragedia quella che si è verificato questa mattina al mercato ortofrutticolo di via Carlo Santarelli, in zona Tor Vergata. Sono circa le 8,45 quando due venditori ambulanti diventano protagonisti di una violenta lite che vede al centro del contendere il posizionamento dei banchi. Invece di trovare un pacifico accordo, si è preferito il metodo della violenza e durante la zuffa, uno dei contendenti ha ferito due persone con un coltello. Le vittime, poi soccorse uno al Policlinico Casilino e uno a Tor Vergata, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frascati che stanno attualmente svolgendo le indagini.