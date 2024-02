Roma, gang di rapinatori in monopattino: negozi presi di mira

Roma, i rapinatori in monopattino colpiscono anche la Capitale. Dopo le operazioni a Milano, la Città Eterna nel mirino.

Agiscono in monopattino apparentemente indifferenti, ma dietro la loro dinamica furtiva c’è tutto un mondo. Si tratta dei rapinatori in monopattino. Questo vuol dire che non si accontentano più di entrare nei negozi: aggrediscono anche i passanti. Lo fanno già da tempo a Milano: la tecnica è sempre la stessa.

Agire di soppiatto per poi andare a inficiare la tranquillità dei presenti. Si appostano nelle zone più ricche, principalmente a Roma nord o nei pressi di centri commerciali, fingono di chiedere indicazioni e avvicinandosi provano a strattonare la borsa o lo zaino della persona presa di mira.

Roma, rapinatori in monopattino: come agiscono

Un mondo attorno a tutto questo che sta per essere sgominato. Il lavoro delle Forze dell’Ordine è importante: già in territorio meneghino sono centinaia di migliaia le denunce. Quello che serve in tal senso è una stretta. Arriverà anche a Roma, le segnalazioni stanno aumentando e il servizio d’ordine nei centri di rappresentanza raddoppia proprio per evitare aggressioni e ripercussioni di ogni genere.

Le donne hanno denunciato un paio di situazioni limite, comprovate anche dai rispettivi partner. Molto spesso non c’è neanche il tempo di reagire. In particolare di fronte alle case o ai centri commerciali: sfrecciano via senza sosta. Una brutta abitudine da debellare. Il tempo saprà definire l’entità di una piaga sociale in via di sviluppo, ma le autorità sembrano esser pronte a fronteggiare qualsiasi tipo di scenario.