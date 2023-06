Roma, gelosia e droga dietro alle botte alla compagna: già in carcere per omicidio ora ci ritornerà

Un uomo violento, finito già in carcere per omicidio. E adesso, dopo aver scontato la condanna ed essere uscito di prigione appena un anno fa, ci ritornerà: il motivo? Le continue botte, minacce, e gli atti persecutori nei confronti della compagna andati in scena in questi mesi di libertà con la donna che ha trovato però il coraggio di denunciare tutto. Per lei, forse, ora comincerà una nuova vita senza più quell’uomo, forse un tempo amato, a renderle la vita un incubo.

Arrestato 37enne italiano a Roma per le violenze contro la compagna

Era il 6 giugno scorso quando la Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, un italiano di 37 anni, gravemente indiziato del reato di atti persecutori e lesioni in danno della compagna. Una storia inquietante, come purtroppo se ne sentono spesso, fatta di gravi violenze e aggressioni, sia fisiche che psicologiche. Motivi futili di gelosia, le minacce, nonché l’uso di sostanze stupefacenti a fare da sfondo alla vicenda, con condotte reiterate posto in atto dall’uomo nei confronti della donna. Il tutto per evitare che ponesse fine alla relazione sentimentale. Poi però, a seguito dell’ennesimo atto di aggressione, avvenuto in strada in pieno giorno, gli investigatori hanno raccolto la denuncia della donna; e ricostruendo i gravi episodi che hanno cagionato in lei un grave stato di ansia e di paura, con fondato timore per la propria incolumità fisica e dei propri familiari, hanno dato seguito al caso fermando l’uomo.

Di nuovo in carcere

L’indagato così, che era uscito di prigione 12 mesi fa dopo aver scontato una condanna per omicidio, è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile e, dopo gli atti di rito, è stato accompagnato in carcere a disposizione della Magistratura. Negli scorsi giorni, lo ricordiamo, sempre in materia di codice rosso, un altro uomo violento è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio: l’aggressore, in quel caso, aveva provato nel maggio scorso ad uccidere la ex compagna cospargendola di benzina.

Omicidio Luigi Panzieri, arrestata coppia diabolica: anziano ucciso da badante e compagno per rubargli soldi e gioielli (ilcorrieredellacitta.com)