Roma, grave incidente sulla Salaria, tre feriti in codice rosso: strada chiusa oltre tre ore

Grave incidente ieri pomeriggio a Roma sulla Via Salaria tra Settebagni e Fonte di Papa. Coinvolte due autovetture che si sono scontrate tra il km 19 e 20. Pesante il bilancio del sinistro: tre persone trasportate in codice rosso in Ospedale tra cui una signora anziana. Un tratto di strada della Salaria, per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi, così come la rimozione dei mezzi incidentati, è rimasta chiusa al traffico per oltre tre ore. Presenti sul posto gli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano (foto di repertorio).

Incidente sulla Via Salaria ieri venerdì 30 giugno 2023

L’incidente, sul quale proseguono gli accertamenti al fine di ricostruirne l’esatta dinamica, è avvenuto quando erano da poco passate le 15.30. Nell’impatto risultano coinvolte una Toyota Yaris, guidata da un uomo, e una Mini Cooper con a bordo due donne, di cui l’anziana. Tutti e tre i feriti sono stati portati in codice rosso (per dinamica) in Ospedale: il conducente della Yaris a Monterotondo, la donna al volante della Mini a Villa San Pietro mentre la passeggera al Sant’Andrea. Tra questi ad avere la peggio è stata quest’ultima, ovvero l’anziana che ha riportato le ferite più gravi: da quanto si apprende comunque non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto in direzione di Monterotondo.

Chiusa la Via Salaria

La Salaria, nel tratto interessato dall’incidente, è rimasta chiusa al traffico per oltre tre ore e mezza. Soltanto intorno alle 19.45 infatti è strada ripristinata la normale circolazione. Notevoli i disagi e le ripercussioni alla viabilità di zona da e per Monterotondo (ma anche verso Roma) considerando che la carreggiata è stata interdetta in entrambe le direzioni. Sempre ieri, ma sulla Via Flaminia in Provincia di Viterbo, un altro sinistro, costato purtroppo la vita ad una 27enne di Roma ha bloccato la circolazione per diverse ore.

