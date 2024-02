Roma, guida pericolosa sul monopattino: 22enne minaccia e aggredisce gli agenti

E’ stato fermato per un controllo dagli agenti a causa della sua condotta anomala a bordo di un monopattino. Lui, per tutta risposta, li ha aggrediti. E per questo è finito in arresto. E’ successo a Roma ieri mattina.



Non ha gradito per nulla la ‘paletta’ degli agenti motociclisti della Polizia Locale di Roma Capitale che, notando il suo comportamento anomalo a bordo di un monopattino, potenzialmente pericoloso per gli altri utenti della strada, lo hanno fermato per un controllo. Lui però, per tutta risposta, ha iniziato ad inveire contro di loro.

Arrestato 22enne a Roma

Fin da subito infatti il giovane ha mostrato atteggiamenti aggressivi, minacciando gli operanti e cercando anche di colpirli al volto. Tutto è accaduto ieri mattina, giovedì 15 febbraio 2024, lungo la Via Tuscolana. Qui, durante un posto di controllo, gli agenti hanno notato la condotta del ragazzo, un 22enne, a bordo di un monopattino. Un’andatura evidentemente non in linea con il codice della strada, da qui la volontà di fermarlo.

Il conducente però, che era privo di documenti, si è rifiutato di fornire le sue generalità arrivando infine ad inveire contro gli agenti, sia fisicamente che verbalmente per cercare di sottrarsi ai controlli in ogni modo. Un fenomeno, purtroppo, non certo nuovo nella Capitale. Alla fine, nonostante le sue resistenze, il 22enne è stato arrestato dai motociclisti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia di Roma Capitale.

Le accuse

Trovato anche in possesso di un coltello multiuso, il ragazzo è stato condotto presso gli uffici di piazza di Cinecittà per gli accertamenti di rito. Adesso dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per i reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltreché per rifiuto di dichiarare le proprie generalità.