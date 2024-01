Agenti della Polizia Locale presi a calci e pugni a Tor Bella Monaca

Un uomo ha aggredito gli agenti della Polizia Locale e ha tentato di darsi alla fuga a Roma: è successo a Tor Bella Monaca. Il malvivente, con svariate denunce a suo carico (tra cui una per tentato omicidio), non è nuovo a gesti del genere.

Un lungo curriculum criminale: lui, S.D.P, straniero di 29 anni, è un soggetto ben noto alle forze dell’ordine. Balzato alle cronache per aver aggredito dei poliziotti sempre a Tor Bella Monaca pochi mesi fa, stavolta se l’è presa con i caschi bianchi, intervenuti in zona a seguito di una denuncia di furto.

Ma per sottrarsi al controllo il 29enne prima ha provato a fornire false generalità, poi, messo alle strette, ha provato a scappare. A suon di botte contro gli agenti della Locale.

Aggressione a Tor Bella Monaca a Roma

Venendo ai fatti, i caschi bianchi poche ore prima avevano ricevuto una segnalazione per il furto di alcune biciclette da parte di 3 ragazzi, che avevano riconosciuto il responsabile seduto su di una panchina all’interno del parco, quello della “Pace” a Tor Bella Monaca per l’appunto. Alla richiesta dei documenti il 29 enne, a quel punto, ha dapprima dato un nome falso per poi provare ad allontanarsi.

Non riuscendoci il criminale è passato alla violenza: calci e pugni contro il personale operativo intervenuto (del VI Gruppo Torri, ndr) nel tentativo di darsi alla fuga. Un tentativo tuttavia stroncato sul nascere considerando che il 29enne è stato infine bloccato.

Denunciato

Al termine delle procedure di identificazione e delle verifiche della regolarità sul territorio nazionale, dai rilievi foto dattiloscopici, è emersa inoltre la vera identità della persona fermata, a carico della quale, oltre a quanto detto in apertura, sono risultate denunce per furto aggravato e tentato omicidio. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto, lesioni a pubblico ufficiale e false generalità.