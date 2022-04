Roma, i cinghiali pronti a prendere la Metro? Le immagini dalla stazione Valle Aurelia (FOTO)

Dopo strade, cassonetti e scuole ecco i cinghiali vicino alla Metro a Roma. Le foto sono state scattate nei pressi della metropolitana Valle Aurelia, a pochi passi dall’entrata. Alcuni passanti, incuriositi da quanto stava accadendo (anche se ormai nella Capitale scene di questo tipo sono ormai più che abituali), si sono avvicinati per scattare alcune foto.

Giannini (Lega): «Cinghiali davanti alla fermata della metro A»

A darne notizia è stato in una nota il Consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. «Abituati come sono i cittadini romani a vedere i cinghiali in ogni angolo della città, non si stupiscono più di tanto di solito, oggi però una scena ha destato più curiosità del normale negli increduli passanti e pendolari: gli ungulati erano praticamente a ridosso dell’entrata della Metro ‘Valle Aurelia’, importante stazione della linea A e tra i più frequentati nodi di interscambio ferroviario di Roma nord», si legge.

«Chissà – prosegue – che ormai antropizzati e avvezzi a vagabondare per cortili di ospedali e condomini, i cinghiali non volessero prendere la metropolitana? Ironia a parte, queste scene, più idonee ad un documentario naturalistico, che a scatti fotografici urbani, sono ormai la realtà quotidiana di una città che, purtroppo, persevera ad essere sporca e degradata come e peggio di prima».

Dopodiché il Consigliere, che ha anche diffuso le immagini di seguito riportate, ha attaccato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Nicola Zingaretti chiedendo il perché, nonostante le maggioranze politiche di Comune e Regione siano le stesse, “non sia fatto nulla per evitare che si arrivasse a tanto”.

